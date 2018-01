"Doppelschlag" in Prüfaffäre um Gemeindeaufsicht

In der Woche nach den Weihnachtsferien kommt es für Teile der Landespolitik und der Landesverwaltung dick, und das möglicherweise doppelt: In der Affäre um Eingriffe in die Gemeindeaufsicht des Landes präsentiert der Landesrechnungshof seinen Prüfbericht - die Korruptionsstaatsanwaltschaft wird ebenfalls in dieser Affäre handeln.