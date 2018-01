Fitnesstraining unter Strom und nur für Frauen

EMS - manche denken dabei an besonders schnelle Postsendungen, immer mehr kommt aber den Menschen bei der Abkürzung ein Fitnesstraining kombiniert mit Elektromuskelstimulation in den Sinn. Vera Varilek führt in Linz zwei so genannte EMS-Stationen. "Exklusiv für Frauen", betont die 28-Jährige, die Mama einer Tochter ist. Viele ihrer Kunden sind selbst Mütter, nehmen Babys und Kinder zum Training mit. Eine eigene Spielecke ist deshalb eingerichtet.



Kurze Einheiten

Gerade im Jänner, frisch gestärkt mit guten Neujahrsvorsätzen, ist der Andrang besonders groß. "Es wird versucht, alte Gewohnheiten abzulegen - das spüren wir auch", sagt Varilek, die auch kosmetisches Zahnbleaching und Training auf Vibrationsplatten anbietet. Der Vorteil des EMS-Workouts, das in Oberösterreich auch durch Ketten wie Mandu oder Bodystreet angeboten wird, liegt auf der Hand: Die Trainings sind kurz, dauern in der Regel 15 Minuten, und sind trotzdem wirksam - auch zum Abnehmen.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung