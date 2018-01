Im Liebesglück abgezockt

Fiesen Internetbetrügern ist eine Wolfsbergerin (47) aufgesessen. Über ein Jahr lang hatten ihr Unbekannte die große Liebe und falsche Projekte in Afrika vorgegaukelt. Die Frau überwies in guter Hoffnung 50.000 Euro an die Gauner. Erst als der Kontakt abbrach, wurde sie stutzig und erstatte schließlich Anzeige.