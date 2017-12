Nutzungsverbot: Kaspersky verklagt US-Regierung

Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte erklärt, der Einsatz könne die nationale Sicherheit gefährden. Sie äußerte den Verdacht, dass Kaspersky anfällig für eine Einflussnahme durch das Präsidialamt in Moskau sei. Das Unternehmen hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

"Kaspersky Lab wurde hinsichtlich der Vorwürfe keine faire Chance geboten, und es wurden keine technischen Beweise vorgelegt, um die Maßnahmen des DHS (Department of Homeland Security, Anm.) zu legitimieren. Daher liegt es im Interesse des Unternehmens, sich in dieser Angelegenheit zu verteidigen. Ungeachtet der Entscheidung des DHS werden wir weiterhin tun, was wirklich zählt: die Welt vor Cyberkriminalität sicherer machen", so Firmenchef Eugene Kaspersky.