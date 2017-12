Schluss mit lästigen Dienst-Mails in der Freizeit?

Hück peilt eine entsprechende Betriebsvereinbarung an, die eine solche Mailsperre vorsieht. Das Vorhaben wäre eine Verschärfung von Regeln des Porsche-Mutterkonzerns VW. Bei dem Wolfsburger Autohersteller können Tarifbeschäftigte unter der Woche zwischen 18 und 6 Uhr sowie an Wochenenden keine Dienst-Mails mehr bekommen oder versenden. Gelöscht werden diese aber nicht - in der Früh ist die elektronische Post dann zu lesen. Das sei "vergleichbar mit einem Funkloch", sagt ein VW-Betriebsratssprecher.

Ausnahmeregeln für Spätschicht oder Auslandsmitarbeiter

So eine Regel geht Hück nicht weit genug. "Was nützt dir eine Mailsperre, wenn du ins Büro kommst und erst einmal Unmengen an Mails abarbeiten musst?" Wichtige Mails müsste der Absender eben tagsüber noch einmal schicken, so der Betriebsrat. Allerdings soll es Ausnahmeregeln geben, etwa für die Spätschicht oder für Kollegen, zu deren Jobs die Kommunikation mit China oder den USA gehört, also Märkten in anderen Zeitzonen.