Atlanta: Stromausfall lähmte Flughafen stundenlang

Mitten im Weihnachtsreiseverkehr ist auf dem Flughafen der US-Metropole Atlanta für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Grund für den Blackout war ein Feuer in unterirdischen elektrischen Anlagen des Flughafens. Mehr als 1000 Flüge wurden am Sonntag auf dem verkehrsreichsten Airport der Welt gestrichen. Die gestrandeten Passagiere saßen im Dunkeln, da auch das Licht ausgefallen war. Viele mussten stundenlang in den Flugzeugen ausharren. Gegen Mitternacht war die Stromversorgung nach mehreren Stunden wieder hergestellt.