Bewaffnete raubten Kryptogeld für 1,8 Mio. Dollar

Räuber lockte Opfer in perfide Falle

Laut Gericht hatte der Räuber sein späteres Opfer gekannt und von dessen Ethereum-Schatz gewusst. Meza heckte einen Plan aus: Er heuerte einen Komplizen an, der sich als Chauffeur ausgab und bot dem Opfer nach einem Meeting an, ihm ein Taxi zu organisieren. Der Komplize raubte dem Opfer bei der Fahrt sein Hab und Gut und hielt den Beraubten vorübergehend als Geisel. Erst nach einiger Zeit gelang dem Opfer die Flucht, es rief sofort die Polizei.

Wie später auf Videos der Überwachungskamera in der Wohnung des Opfers zu sehen war, stieg Meza inzwischen mit dem Schlüssel des Opfers in dessen Wohnung ein und entwendete dort die digitale Geldbörse. Das Ethereum darauf überwies er auf sein eigenes Konto. Ihm werden nun Kidnapping, bewaffneter Raub, illegaler Waffenbesitz, digitaler Hausfriedensbruch, Manipulation eines Computers und der Besitz gestohlenen Eigentums zur Last gelegt.