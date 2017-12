Rauchverbot: Berliner Modell versagte in Berlin

Doch so wirklich daran halten will sich niemand, wie diverse Berliner Medien seit Jahren kritisieren. An den S-Bahn-Stationen im Freien musste das generelle Rauchverbot wieder aufgeweicht werden, da einfach weitergeraucht wurde. Und eine Studie der TU Berlin im Auftrag der Stiftung "Rauchfrei leben" ermittelte 5 Jahre später, dass in mehr als 90 Prozent der Clubs weiter zur Zigarette gegriffen wird.