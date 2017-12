Strache: "Die Existenz der Lokale ist gesichert"

"Wen stören abgetrennte Raucherbereiche?"

Vor allem die FPÖ hatte sich zuletzt gegen ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie gestellt und Pro-Raucher-Wirte in ihrem Anliegen nach einer Beibehaltung der derzeitigen Regelung unterstützt. ÖVP-Chef und Nichtraucher Sebastian Kurz hatte lange gezögert, das 2015 von seiner Partei mitbeschlossene komplette Rauchverbot in der Gastronomie wieder zu kippen. Ärzte und eine ganze Reihe gegenteilig gesinnter Gastronomen warnten hingegen vor einer Rücknahme des absoluten Rauchverbots und den damit verbundenen negativen Gesundheitsfolgen. Rückendeckung erhält Strache vom Wiener ÖVP-Gemeinderat Manfred Juraczka. "Ich rauche seit 15 Monaten nicht mehr. Aber wem stören abgetrennte Raucherbereiche, wenn es überall Nichtraucherbereiche gibt?"