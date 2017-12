Aus für Rauchverbot: Wiener Stadträtin will klagen

Als "vergebene Chance" bezeichnete Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer die Pläne von ÖVP und FPÖ. "Das halte ich für einen schweren gesundheitspolitischen Fehler." Es sei nicht nachvollziehbar, warum etwas, das in zahlreichen europäischen Ländern tadellos funktioniere, in Österreich nicht möglich sein sollte.

NEOS-Chef Strolz ortet "Tauschgeschäft"

Scharfe Kritik am Verzicht auf das Rauchverbot in der Gastronomie kam am Dienstag auch von NEOS-Chef Matthias Strolz. Die Pinken treten zwar üblicherweise für Freiheit ein, aber in diesem Fall müsse man dem "hohen Gut Gesundheit Vorzug geben", sagte er in einer Pressekonferenz.