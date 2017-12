Das sagen unsere Leser zum Kippen des Rauchverbots

Das ursprünglich ab Mai 2018 geplant gewesene absolute Rauchverbot in der Gastronomie kommt nun doch nicht. ÖVP und FPÖ haben sich am Montag nach einer emotionalen Debatte stattdessen auf eine Raucherregelung nach "Berliner Modell" geeinigt, was bedeutet, dass Gäste vorerst weiter in abgetrennten Räumlichkeiten rauchen dürfen. Nun hagelt es von allen Seiten heftige Kritik - und auch auf krone.at wird die türkis-blaue Entscheidung von den Lesern kontroversiell diskutiert.