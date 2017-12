Proteststürme gegen ÖVP-FPÖ-Aus für Rauchverbot

In diesselbe Kerbe schlägt Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer: "Das ist schlecht für die Gesundheit der Österreicher. Ärzte können nicht für das Rauchen sein." Es sei nachgewiesen, dass nach generellen Rauchverboten in der Gastronomie zum Beispiel die Häufigkeit von Herzinfarkten zurückgegangen sei. "Wir Ärzte müssen unsere Patienten und auch die Nichtraucher schützen", so Szekeres.