"Glaube an Nikolaus und Christkind gehört dazu"

Umdenken in der Stadt

Der kleine Bub, der bis dahin noch an den Nikolo glaubte, brach daheim in Tränen aus. Josef Kobler, Direktor der Unternehmung Kinder- und Jugend-Services Linz (KJS) in dessen Zuständigkeit die Kindergärten fallen, betont: "Das Fest wurde mit den Kinder vorbereitet und exakt nach Tradition der katholischen Kirche gefeiert." Warum aber die Eltern, wie Nadine Enzenhofer nicht informiert wurden? "Diese Frage hat sich im Vorfeld nicht gestellt, weil sich in den letzten 25 Jahren niemand beschwert hat", so Kobler weiter. Dennoch wird ein Umdenken bei der Kommunikation mit den Eltern von der Stadt angedacht.