Kindergarten in Linz erklärt den Nikolaus für tot

Zuletzt diskutierte Österreich, ob der Nikolaus mit oder ohne Bart zu Kindern kommen soll. Nun sorgte ein Linzer Kindergarten für Wirbel im Advent.



"Das hat mir das Herz zerissen"

"Meinem Sohn wurde im Kindergarten erklärt, dass es den Nikolaus nicht gibt, er vor über 100 Jahren gestorben sei", wandte sich Nadine Enzenhofer an die "Krone". Ihr Markus (4) glaubte noch - wie viele in diesem Alter - an den Mann mit dem Stab und war nach der "unfreiwilligen Aufklärung" in Tränen aufgelöst. "Er war richtig fertig, wollte nicht einmal mehr das Fenster bei seinem Adventkalender aufmachen. Das hat mir das Herz zerrissen", so die 34-Jährige.