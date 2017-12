Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Deutschland

Insgesamt 47 Menschen wurden am Dienstagabend bei einem dramatischen Zugunglück in Deutschland in Nordrhein-Westfalen nahe Düsseldorf verletzt. Ein Personenzug und ein Güterzug krachten aufeinander. Mehrere Feuerwehren aus der Region eilten zur Unfallstelle. Die Versorgung der Menschen im Zug habe "hohe Priorität", erklärte die Feuerwehr Meerbusch. Die Bergungsarbeiten werden sich wohl bis in die Nachtstunden hineinziehen.