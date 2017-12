Trump will US-Botschaft nach Jerusalem verlegen

Angesichts von angekündigten Protesten gegen die geplante Verlegung haben die USA ihrem Regierungspersonal jegliche private Fahrt nach Ost-Jerusalem und in das Westjordanland untersagt. Dieses Verbot gelte ab Mittwoch und bis auf Weiteres für alle Regierungsangehörigen und ihre Familienmitglieder, teilte das US-Außenministerium mit. Offizielle Reisen von US-Regierungsangestellten in diese Gebiete seien nur in wichtigen Fällen und mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen erlaubt.

Entscheidung in den kommenden Tagen

Trump hatte am Montag eine durch US-Recht vorgegebene Frist für die Entscheidung zur möglichen Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verstreichen lassen. Das US-Außenministerium erklärte, der Präsident wäge noch "Optionen" ab. Die Entscheidung werde aber in den kommenden Tagen fallen, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Trump will sie dann in einer Ansprache verkünden. In Washington wurde gemutmaßt, dass dies bereits am Mittwoch erfolgen könnte. Er hatte die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem im Wahlkampf versprochen.