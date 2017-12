Technologie aus Attnang weist Keime und Wasser ab

Mit über 1000 Grad

Dank der über 1000 heißen Plasmaflamme können etwa keimtötende Schichten produziert werden, die auf Tasten in öffentlichen Toiletten, Türdrückern und Armaturen eingesetzt werden können. Außerdem können dank der Inocon-Technologie auch Schichten als wasser-anziehend oder wasser-abweisend ausgestattet werden. Für Geschirr sind Antihaft-Beschichtungen ein Thema, bei Mullauflagen machen es die Attnanger möglich, dass etwa Blut nicht verklebt. "Unsere Technologie wird in den nächsten Jahren Material-Kombinationen hervorbringen, die es so noch nicht gegeben hat", so Pesendorfer.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung