Kleiner Paul lebt in eigener Welt

Mit anderen Kindern spielen, lachen und herumturnen - was für die meisten Knirpse selbstverständlich ist und Freude bereitet, macht dem vierjährigen Paul oft Angst. Bei ihm wurde eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert, er lebt in seiner eigenen Welt, in der laute Geräusche oder neue Gesichter den Buben stark verunsichern. Die "Krone"-Aktion "Weihnachtsfreude - Geschenkt von unseren Lesern" soll helfen.