Cuxhaven: Mann fährt mit Auto in Fußgängergruppe

Laut einem Bericht der "Cuxhavener Nachrichten" war um 7.33 Uhr ein Notruf bei der Polizeiinspektion in Cuxhaven eingegangen: Ein weißer Kleinwagen war kurz zuvor in eine Gruppe von Menschen gefahren, die sich vor einer Diskothek aufgehalten hatten. Anschließend sei der Lenker mit dem Wagen geflüchtet und in Richtung Kämmererplatz gefahren, wo er schließlich gegen die Mauer eines Brunnens prallte.