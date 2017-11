1000 Migranten illegal per Flugzeug eingereist

Grenzkontrolle zu Österreich verlängert

Seit Jänner dieses Jahres seien rund 140.000 Asylwerber angekommen. An der Grenze zu Österreich seien etwa 12.000 unerlaubte Einreisen registriert worden. Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) hat daher beschlossen, die Grenzkontrollen um weitere sechs Monate zu verlängern. Autoreisende brauchen also beispielsweise am Grenzübergang Walserberg weiterhin viel Geduld.