Schiedlberger entwickelten Therapie für das Gehirn

Da, wo früher im Gasthof Hellabrunn Hochzeitsgesellschaften feierten, ist Christoph Guger mit seiner Firma g.tec medical engineering eingezogen. "Seit 2004 sind wir da, seitdem es hier Internet gibt", erzählt der 44-Jährige, der Doktor der Biomedizinischen Technik ist und sich ganz dem so genannten "Brain-Computer-Interface" verschrieben hat: Gehirn-Computer-Schnittstellen machen es möglich, dass aufgrund von Gedanken Signale gesendet werden, die das Gerät versteht und verarbeiten kann.



Auch bei Wachkoma einsetzbar

Seit 18 Jahren dreht sich bei Guger, der zuletzt den Landespreis für Innovation - wir berichteten - erhielt, alles um diese technologischen Entwicklungen und wie sie im Umgang mit beeinträchtigten Menschen eingesetzt werden können. Bei Wachkoma-Patienten wird es dank Know-how aus Schiedlberg möglich, festzustellen, ob sie die Umwelt verstehen oder nicht.



40-minütige Trainingseinheiten

Einen Schwerpunkt setzt g.tec aber in der Schlaganfall-Therapie. Für Betroffene wurde "RecoveriX" entwickelt: In einer 40-minütigen Trainingseinheit können hier drei Standard-Therapie-Ansätze gleichzeitig verwendet werden. Die Patienten setzen dazu eine EEG-Haube auf, ihre Muskeln werden mittels auf der Haut platzierten Elektroden stimuliert, dazu wird auch am Bildschirm die Bewegungsvorstellung sichtbar. "Das Gehirn lernt wieder, Bewegungen durchzuführen", erzählt Christoph Guger.



60 Patienten pro Woche

In so genannten RecoveriX-Gyms wird von geschulten Therapeuten das in Schiedlberg entwickelte System bereits verwendet: in der Zentrale, wo 60 Patienten pro Woche trainieren können, in Barcelona und in Albany im US-Bundesstaat New York.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung