Knallharte Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik

Um das zu erklären, erzählt der in Paris lebende Designer von einer Bekannten in Deutschland: "Ich kenne jemanden in Deutschland, die einen jungen Syrer aufnahm, der ein wenig Englisch sprach. Nach vier Tagen sagte dieser, 'Die beste Erfindung Deutschlands ist der Holocaust.' Er war die nächste Minute auf der Straße."

Fast 22 Milliarden Euro für Bewältigung der Flüchtlingskrise

2016 hat die Bundesrepublik Deutschland nach eigenen Angaben 21,7 Milliarden Euro für die Bewältigung der Flüchtlingskrise aufgebracht. Dies geht aus einem Bericht aus dem Jänner dieses Jahres hervor. Demnach wurden für 2017 ähnliche Ausgaben eingeplant: Mit 21,3 Millionen Euro sollen es dieses Jahr rund 400.000 Euro weniger sein.