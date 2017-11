Katalonien-Krise: U-Haft für Ex-Minister gefordert

Belgien: Nationalkonservative sorgen sich um Regierung

In Belgien wächst unterdessen die Sorge, dass Puigdemont mit seiner Reise nach Brüssel die belgische Regierung gefährden könnte. Willy De Waele von der nationalkonservativen NV-A sieht eine rote Linie dann gekommen, wenn Spanien offiziell wegen Puigdemont an die belgische Koalition von Charles Michel herantritt. Sollte eine Aufforderung Madrids "in der einen oder anderen Art" erfolgen, wäre dies "fatal". Die NV-A könnte "angesichts ihres flämischen Engagements und der Konkurrenz zum Vlaams Belang nicht eine Regierung unterstützen, die sich politisch den Forderungen Madrids beugt. Aber wir sind an einem solchen Szenario noch nicht angelangt", so De Waele am Donnerstag.