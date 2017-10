Banden-Vize nutzte Freundinnen zum Autokauf

So sagte die ehemalige Lebensgefährtin des eigentlich verheirateten 31-Jährigen Metodi G., eine Ungarin, gegenüber der Polizei aus, sie hätte drei Lkw für den Bulgaren anschaffen müssen, ohne zu wissen, dass sie für Schlepperei genutzt werden. Die Frau verließ aus Liebe zu dem Bulgaren ihre Familie. Doch dieser habe sie nur ausgenutzt, wie sie berichtete. Sie erzählte, dass sie in Wien als Prostituierte gearbeitet hatte. Als sie mit dem Bulgaren zusammen kam, wollte sie mit ihm mit Hilfe ihrer Ersparnisse ein Obst-Gemüse-Geschäft eröffnen.

Ex-Freundin fühlte sich ausgenützt

Da sie für den Transport der Waren einen Lkw brauchten, schickte der 31-Jährige die Ungarin zu einem Autohändler. Doch einen Tag nach dem Kauf hatte der Bulgare das Schwerfahrzeug wieder zurückgegeben, angeblich wegen Problemen beim Service. In Wahrheit wurden die Lkw zum Schleppen verwendet und blieben dabei auf der Strecke. Als auch der zweite und dritte mit dem Geld der Ungarin angeschaffte Lkw verschwand, trennte sich die Frau von dem Bulgaren. Von seinen Machenschaften will die Frau nichts gewusst haben, wie aus den Verhörprotokollen hervorgeht, die Richter Janos Jadi am Dienstag im Gerichtssaal vorlas. Eine weitere Ex-Freundin des Zweitangeklagten wurde laut eigenen Angaben vom Lenker des Todes-Lkw nach der Tragödie auf der A4 gebeten, dem Bulgaren bei der Flucht aus Ungarn zu helfen.