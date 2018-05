Neffe übersah Onkel: Blutiger Unfall mit Motorsäge

Die beiden Männer arbeiteten am 30. Mai 2018 gegen 18:20 Uhr in einem Waldstück in St. Marien. Der 51-jährige Neffe entastete einen gefällten Baum. Der 70-jährige Onkel vermaß diesen hinter ihm und kam dabei dem 51-Jährigen etwas zu nahe. Der Neffe stand mit dem Rücken zum Onkel, hob kurz die Motorsäge hoch und hielt diese, ohne sich umzudrehen, mit der rechten Hand nach hinten. Dabei streifte die auslaufende Kette den rechten Oberarm des 70-Jährigen und fügte ihm eine Fleischwunde zu. Der 51-Jährige versorgte sofort die Wunde und rief die Rettung per Notruf. Der Verwundete konnte selbstständig bis zur St. Michael Landesstraße gehen und wurde dann mit der Rettung in das LKH Steyr zur Wundversorgung gebracht.