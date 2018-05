„Sicherheit ist kein linkes oder rechtes Thema“

Alkoholverbot: „Experiment“ Praterstern auch bald an anderen Orten?

Wie am Praterstern kann sich der neue Bürgermeister solche Alkoholverbote auch an anderen Plätzen in Wien vorstellen. Derzeit ist der Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf im Gespräch. Laut Ludwig wird das Verbot auch dort kommen. Zunächst werde man sich aber das „Experiment“ am Praterstern ansehen und Schlüsse daraus ziehen. Vor allem soll auf Verdrängungseffekte geachtet werden.