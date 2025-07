TV-Moderator mit Tausenden E-Mails bombardiert

Angeklagte erkrankte kurzfristig

Die Staatsanwaltschaft legt der Steirerin die Vergehen der gefährlichen Drohung und der beharrlichen Verfolgung zur Last. Bereits Mitte Juni hätte am Landesgericht in Leoben verhandelt werden sollen. Doch Richter Robert Schwarzl musste vertagen, die Angeklagte war nicht erschienen. Offenbar war sie sehr kurzfristig erkrankt, wie sie in einer E-Mail mitteilte.