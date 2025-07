Heute so, morgen so…

. . . damit lässt sich die Nahost-Politik von Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wohl am besten beschreiben. Vor nicht einmal zwei Wochen erst hat sie ihre Amtskollegen Sa’ar und Wadephul in Wien empfangen und betont, wie wichtig es sei, dass die drei Länder in enger Abstimmung miteinander agieren und dass man sich auf einer Linie mit der EU befindet – „Wiener Trilog“ nannte sie diese positive Initiative, die auch darauf beruhte, dass sowohl Österreich als auch Deutschland die Sicherheit Israels zur Staatsräson erhoben haben.