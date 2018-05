Die große Live-Diskussion: Hat ORF noch Zukunft?

Mitdiskutieren auf Twitter, Facebook und krone.at!

Was meinen Sie? Ist der öffentlich-rechtliche Sender noch zeitgemäß? Wie zufrieden sind Sie mit Sendern und Programm, den Nachrichten? Was müsste geschehen, damit sich alles zum Besseren wendet? Diskutieren Sie online mit! Twitter-Postings unter dem Hashtag #brennpunkt werden in unsere Live-Sendung eingebunden, auch auf Facebook und hier in den Storykommentaren ist Ihre Meinung natürlich wie immer gefragt.