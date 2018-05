Norbert Steger Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats

SPÖ-Freundeskreisleiter Heinz Lederer nahm „zur Kenntnis“, dass der burgenländische Stiftungsrat Werner Dax für Steger war. Offenbar hätten ihn Stegers Ausführungen zur Rolle der Landesstudios „überzeugt“, wofür er auch Verständnis habe. Lederer selbst allerdings konnte der neue Vorsitzende nicht überzeugen. Er habe Steger etwa gefragt, „wie er in Zukunft mit Journalisten umgehen will, die ihm nicht passen“. Steger habe angekündigt, er werde zurückhaltend agieren. Aber „wenn jemand so massiv und kräftig ins Medienhorn bläst“, dann sehe er in solch einer Erklärung noch „keine positive Trendwende“. Auch Stegers Ausführungen zu Regionalisierung und vor allem in der Frage der Gebührenfinanzierung fand Lederer nicht ausreichend. Überhaupt sei in der Sitzung „viel Weihrauch“ versprüht worden und Steger mit „enormen Samtpfoten“ aufgetreten, kritisierte er.