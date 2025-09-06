Streit unter zwei Vierbeinern endete tödlich

Für einen Hund endete das Aufeinandertreffen mit einem anderen Hund am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt (OÖ) tödlich. Der kleinere Bolonka Zwetna hatte gegen die Bisse einer großen Dogge keine Chance. Auch der Besitzer wurde bei der Attacke verletzt.
Und schon wieder kam es in Oberösterreich zu einer Hundeattacke. Nachdem erst am vergangenen Wochenende insgesamt drei Landsleute nach Hundebissen mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten, eskalierte am Samstag ein Streit zwischen einer Dogge und einem Bolonka Svetna.
Mit Leine und Maulkorb unterwegs
Ein 66-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seiner Dogge samt Leine und Maulkorb in seiner Heimatgemeinde Vöcklamarkt spazieren. Als das Duo bei dem anderen Vierbeiner vorkam, riss sich die Dogge auf noch ungeklärte Weise von seinem Besitzer los und rannte auf den kleineren Hund los. Laut der Polizei ergab sich anschließend ein Streit zwischen den Vierbeinern und dabei löste sich der Maulkorb der Dogge.
Zur Behandlung ins Spital
Der größere Vierbeiner biss seinen unterlegenen Kontrahenten mehrmals und auch der Besitzer (72, Vöcklamarkt) der Bolonka Zwetna wurde beim Versuch, die Streithähne zu trennen von der Dogge gebissen und unbestimmten Grades verletzt. Der Verletzte musste zur Wundbehandlung ins Spital nach Vöcklabruck eingeliefert werden. Der arme Hund überlebte den Angriff nicht.
