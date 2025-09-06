Streit unter zwei Vierbeinern endete tödlich

Mit Leine und Maulkorb unterwegs

Ein 66-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seiner Dogge samt Leine und Maulkorb in seiner Heimatgemeinde Vöcklamarkt spazieren. Als das Duo bei dem anderen Vierbeiner vorkam, riss sich die Dogge auf noch ungeklärte Weise von seinem Besitzer los und rannte auf den kleineren Hund los. Laut der Polizei ergab sich anschließend ein Streit zwischen den Vierbeinern und dabei löste sich der Maulkorb der Dogge.