Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Besitzer verletzt

Streit unter zwei Vierbeinern endete tödlich

Oberösterreich
06.09.2025 17:32
Eine Dogge biss ihren Kontrahenten tot. (Symbolbild)
Eine Dogge biss ihren Kontrahenten tot. (Symbolbild)(Bild: Fischer Claudia)

Für einen Hund endete das Aufeinandertreffen mit einem anderen Hund am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt (OÖ) tödlich. Der kleinere Bolonka Zwetna hatte gegen die Bisse einer großen Dogge keine Chance. Auch der Besitzer wurde bei der Attacke verletzt.

0 Kommentare

Und schon wieder kam es in Oberösterreich zu einer Hundeattacke. Nachdem erst am vergangenen Wochenende insgesamt drei Landsleute nach Hundebissen mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten, eskalierte am Samstag ein Streit zwischen einer Dogge und einem Bolonka Svetna.

Mit Leine und Maulkorb unterwegs
Ein 66-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seiner Dogge samt Leine und Maulkorb in seiner Heimatgemeinde Vöcklamarkt spazieren. Als das Duo bei dem anderen Vierbeiner vorkam, riss sich die Dogge auf noch ungeklärte Weise von seinem Besitzer los und rannte auf den kleineren Hund los. Laut der Polizei ergab sich anschließend ein Streit zwischen den Vierbeinern und dabei löste sich der Maulkorb der Dogge.

Zur Behandlung ins Spital
Der größere Vierbeiner biss seinen unterlegenen Kontrahenten mehrmals und auch der Besitzer (72, Vöcklamarkt) der Bolonka Zwetna wurde beim Versuch, die Streithähne zu trennen von der Dogge gebissen und unbestimmten Grades verletzt. Der Verletzte musste zur Wundbehandlung ins Spital nach Vöcklabruck eingeliefert werden. Der arme Hund überlebte den Angriff nicht.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oberösterreich
VierbeinerGemeindegebietAttackeHundeattackeHundWochenendeKrankenhaus
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
176.648 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
124.833 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
118.302 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1469 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1009 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
980 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Oberösterreich
Auch Besitzer verletzt
Streit unter zwei Vierbeinern endete tödlich
Krone Plus Logo
Nach Cobra-Einsatz
Entsetzen in Schule: „Er war so ein lieber Lehrer“
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Musical-Hit: Oger und Esel retten die Prinzessin
Tschechische Touristen
Vier Taucher im Traunfall verletzt – Großeinsatz!
Tiroler jetzt in Haft
Web-Verkäufer lieferte nicht oder falsch – gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf