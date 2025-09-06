Flusspferd brachte Kanu zum Kentern – elf Tote

Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 ist das Flusspferd das Tier, mit dem es in der Elfenbeinküste die häufigsten Zusammenstöße mit Menschen gibt, wenn es um Todesfolge und Verletzungen geht. Ihr Bestand wird auf etwa 500 Exemplare in dem westafrikanischen Land geschätzt. Sie leben auf mehrere Flüsse im Süden der Elfenbeinküste verteilt.