Autsch! Hiobsbotschaft für Hartberg-Stürmer

Wie die Hartberger während der Nationalteam-Reise des Angreifers erfuhren, muss der seit Kurzem 22-Jährige mit einer Wirbelverletzung mehrere Wochen pausieren. Von einer Pause bis zu zwölf Wochen ist gar die Rede. Damit wäre die Hinrunde für den Australier bereits gelaufen. Bitter für die Hartberger, die kurz vor Schließung des Transferfensters noch reagieren wollten, allerdings zu keinem Abschluss mit einer weiteren Offensivkraft kamen.