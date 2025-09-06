Autsch! Hiobsbotschaft für Hartberg-Stürmer

Das sind keine guten Nachrichten während der Nationalteampause! Hartbergs Offensivkraft Jed Drew fällt mit einer Rückenverletzung lange Zeit aus – auf dem Transfermarkt kann man jetzt maximal noch einen vertragslosen Spieler dazuholen.
Der Australier war in den letzten Wochen unter Coach Manfred Schmid, der ihm immer mehr Spielzeit gönnte, in Schwung gekommen: In drei von fünf Runden hat der Flügelstürmer angeschrieben, markierte zwei Treffer und einen Assist. Jetzt liegt er vorerst aber auf Eis.
Wie die Hartberger während der Nationalteam-Reise des Angreifers erfuhren, muss der seit Kurzem 22-Jährige mit einer Wirbelverletzung mehrere Wochen pausieren. Von einer Pause bis zu zwölf Wochen ist gar die Rede. Damit wäre die Hinrunde für den Australier bereits gelaufen. Bitter für die Hartberger, die kurz vor Schließung des Transferfensters noch reagieren wollten, allerdings zu keinem Abschluss mit einer weiteren Offensivkraft kamen.
Kommentare
