Elch „Emil“ posiert nun mitten in St. Pölten

Auch der Tierschutzverein St. Pölten war bereits vor Ort, um sich über den Gesundheitszustand von „Emil“ zu erkundigen. „Ja, er ist wohlauf“, beruhigen die Mitarbeiter – und äußern zugleich wegen der vielen Schaulustigen ihre Bedenken. „Elche sind Fluchttiere und kommen bestens alleine zurecht. Er braucht keine menschliche Nähe oder gar Fans!“