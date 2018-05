„Sie waren überzeugt,wir haben ihr Leben gerettet“

In Todesangst waren - wie berichtet - zwei Urlauber aus Indien, nachdem sie in Hallstatt die letzte Talfahrt der Seilbahn verpasst hatten und einen Wanderweg benützten. Als das Paar hinter Gebüschen Geräusche hörte, vermutete es Tiger (!) und verfiel in Panik. Bergretter Christoph Preimesberger war beim Einsatz dabei.