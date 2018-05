Sex-Flirt mit Lehrer verhalf zur Note „Sehr Gut“

„Ich will dich fesseln! Ich will dich peitschen“ - Was wie eine mitternächtliche TV-Sexwerbung klingt, stand als Antwort in einem Berufsschultest für angehende Bäcker- und Konditoren. Die Verfasserin, damals 18 Jahre alt, pflegte eine sadomasochistische Beziehung zu ihrem Lehrer. Der 50-Jährige steht nun wegen Amtsmissbrauch in Linz vor Gericht.