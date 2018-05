Abschiebungen: 80% halten Staat für überfordert

Nur zwölf Prozent haben noch Vertrauen in Fähigkeiten von Staat und Exekutive

Nach diesen Vorkommnissen gab die „Bild am Sonntag“ eine Umfrage in Auftrag, um herauszufinden, ob die Deutschen noch Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Staates haben. Das Ergebnis könnte viel schlechter nicht sein: Mehr als 80 Prozent sind der Meinung, dass Deutschland mit Abschiebungen überfordert ist. Nur zwölf Prozent haben noch Vertrauen in Politik und Exekutive, während sieben Prozent unsicher sind oder keine Angabe machten.