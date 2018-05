Vor Meißelmord: 2 Mal als Drogenhändler verurteilt

Am 19. April wurde das Urteil rechtskräftig. Kaum zwei Wochen später kam es dann - wie berichtet - in der Asylunterkunft in Maria Enzersdorf zu der handgreiflichen Auseinandersetzung mit zwei Afghanen - auch dabei dürfte es um Drogen gegangen sein -, die den Beginn einer ganzen Kette von kriminellen Ereignissen markierte.