Das Opfer des Meißelmörders - Kritik an Behörden!

Blut des Opfers an den Schuhen

Dort malträtierte er am Donnerstag Bäume mit dem Meißel. Bis er nachmittags Kinder beschimpfte, diese bedrohte und mit der metallenen Mordwaffe nach ihnen warf. Sie hatten Glück: Er verfehlte sie! Zwei zu Hilfe geeilte Polizisten verletzte der mutmaßliche Meißelmörder noch, ehe die Handschellen klickten. „DNA-Tests vom Blut des Opfers auf den Schuhen des Verdächtigen weisen darauf hin, dass er offenbar Täter im Missionshaus war“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager.