Abschiebe-Flüge aus Österreich sind im Steigen

„Das Bundesamt für Fremdenrecht und Asyl hat in den letzten zwei Jahren rund 120.000 Asylentscheidungen getroffen“, resümiert Kickl. „Wir forcieren die freiwillige Heimreise auch mit verschiedenen Maßnahmen. Wer sich dem aber entzieht, hält sich widerrechtlich in Österreich auf. Das ist Asylmissbrauch, den ein Rechtsstaat nicht dulden kann. Daher setzen wir auch alles daran, diese Illegalen so schnell wie möglich abzuschieben.“