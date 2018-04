50 Taucher suchten nach Vermisstem im Traunsee

Der Traunsee will ihn nicht hergeben: Die groß angelegte Suche nach jenem 45-Jährigen aus Altmünster, der - wie berichtet - am Sonntag mit einem Boot bei Traunkirchen gekentert war, blieb am Montag erfolglos. Gerettet werden konnte aber ein 80-jähriger Fischer aus Vöcklabruck, der am Irrsee in Seenot geraten war.