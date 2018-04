Boot kenterte: 45-Jähriger im Traunsee vermisst

Zeugen retteten Frau aus Wasser

Zu diesem Zeitpunkt fuhr gerade ein Elektroboot an der Unglücksstelle vorbei. Dem darin befindlichen Zeugen gelang es, die 44-Jährige aus dem Wasser zu retten und ans Ufer zu bringen. Doch ihr Lebensgefährte war im Wasser versunken. Während die Gerettete am Ufer von den bereits eingetroffenen Einsatzkräften versorgt wurde, lief am Traunsee eine große Suchaktion an. Zwei Feuerwehren und drei Wasserrettungen suchten verzweifelt nach dem Vermissten.