Huawei entwickelt seine eigene Android-Alternative

Huawei will an Android festhalten

Huawei hofft allerdings, dass der Tag, an dem man auf die Eigenentwicklung zurückgreifen muss, nie kommt. Momentan sei man mit Android im Allgemeinen und der Zusammenarbeit mit Google im Speziellen sehr zufrieden, stellte man gegenüber der Zeitung klar. In absehbarer Zukunft wolle man kein eigenes Betriebssystem veröffentlichen, sondern lieber an Android festhalten.