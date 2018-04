Wärmster April seit mehr als 200 Jahren

Der heurige April geht in die meteorologischen Geschichtsbücher ein. Mit einer Abweichung vom Mittel um rund 4,8 Grad Celsius ist er der wärmste seit Beginn der flächendeckenden Temperaturaufzeichnungen in Österreich anno 1848. Selbst der bisherige Spitzenreiter, der April 2007, wurde um Längen geschlagen. Damit werden all jene bestätigt, die in den vergangenen vier Wochen das Gefühl hatten, dass der Frühling dieses Jahr ausgefallen ist.