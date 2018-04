Einkaufszentrum in Graz nach Gewitter unter Wasser

Der Himmel öffnete seine Schleusen - und wie! Montagnachmittag ging in einigen steirischen Landesteilen, etwa in Graz und Graz-Umgebung, buchstäblich die Welt unter. Starkregen und Hagel sorgten dafür, dass die Feuerwehr keine Verschnaufpause hatte. In Graz stand sogar ein Einkaufszentrum unter Wasser (siehe Video oben).