30-Grad-Marke heuer erstmals geknackt

Detail am Rand: 2017 hatte es in Salzburg-Freisaal um 27 Grad weniger als Freitagnachmittag, wie der Wetterdienst UBIMET informierte. Auf Platz zwei in der Reihung der frühesten „30er“ lagen laut ZAMG bisher Obersiebenbrunn in Niederösterreich (am 23. April 1968) und Salzburg-Freisaal (am 23. April 2000).