Datenschutz aufgeweicht: Regierung in der Kritik

Wirtschaftskammer versteht Aufregung nicht

Aber auch Befürworter der Änderungen gibt es. So kann Robert Bodenstein, Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer, die Aufregung nicht nachvollziehen. „Unsachliche Kritik und Panikmache führt nur zur Verunsicherung der Unternehmerschaft“, meinte er in einer Aussendung. Dass nun bei der Verhängung von Strafen die Verhältnismäßigkeit zu wahren sei, begrüßte der Fundraising-Verband.