Meningitis-Impfung half nicht: Es war die falsche!

Ihre junge Patientin wurde zwar bei der Einlieferung in den Med Campus IV. zur Sicherheit auf die Intensivstation verlegt, die 15-Jährige aus Treubach durfte diese aber bereits wieder verlassen. Das Mädchen liegt derzeit auf der Normalstation und soll Anfang nächster Woche nach Hause entlassen werden.



30 Personen aus Umfeld bekamen Prophylaxe

Die „Krone“ berichtete: 30 Personen aus dem nächsten Umfeld der Schülerin, welche die Polytechnische Schule in Braunau besucht, wurden vorsorglich mit Antibiotika behandelt. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil es sich bei Meningitis um eine so genannte „Küsschen“-Krankheit handelt, die durch engen Kontakt übertragen wird. Zehn Prozent der an Meningitis Erkrankten sterben.



Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht

Fast schon kurios: Die junge Innviertlerin war zwar gegen Meningokokken geimpft, wurde aber von einem anderen Bakterienstamm befallen. Ein Phänomen, das Elisabeth Bischof von der Landessanitätsdirektion erklärt: „Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Immerhin sind bei den Meningokokken 15 verschiedene Gruppen bekannt“.