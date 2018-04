Schülerin (15) in Braunau an Meningitis erkrankt

Das 15-jährige Mädchen aus einer Innviertler Gemeinde mit weniger als tausend Einwohnern hatte Dienstag Abend Grippesymptome gezeigt. In der Nacht verschlechterte sich sein Zustand drastisch, die Jugendliche hatte starken Kopfschmerz und hohes Fieber. Gegen 4 Uhr früh brachten die besorgten Eltern ihre Tochter ins Braunauer Krankenhaus. Von dort wurde die Schülerin am Donnerstag in die Linzer Kinderklinik eingeliefert, die am Freitag die Braunauer Amtsärztin Karoline Neuländner informierte: „Wir haben sofort reagiert, die Leute auch am Samstag behandelt. Das Mädchen ist auch bei der Musik und bei der Landjugend. Die Eltern bekamen bei ihrem Besuch am Krankenbett in Linz eine Chemieprophylaxe. Insgesamt mussten wir 30 Personen sicherheitshalber ein Antibiotikum verabreichen. Bei Meningitis handelt es sich ja um einen ,Kissing-Krankheit‘, betroffen kann man nur bei engen Kontakt sein.“