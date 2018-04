Aviciis Tod „ohne kriminellen Hintergrund“

Die Umstände des Todes von Star-DJ Avicii aka Tim Bergling bleiben weiterhin mysteriös. Die Polizei schließt mittlerweile einen „kriminellen Hintergrund aus“, heißt es aus Ermittlerkreisen am Samstagnachmittag. Zwei Autopsien seien vorgenommen worden, eine am Freitag und eine am Samstag, mittlerweile lägen „alle Informationen und Details über den Tod vor“. Auf Wunsch der Familie werde die Polizei aber keine öffentliche Stellungnahme abgeben.